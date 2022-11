Morta Manuela Raffaelli: il ricordo degli amici

Pubblicità

È deceduta Manuela Raffaelli di 59 anni residente a Caneve di Arco. Gli amici hanno voluto ricordarla con una struggente lettera che pubblichiamo interamente sotto.

«Cara Manu non era certo questo il modo per farci ritrovare tutti insieme, sbalorditi ed increduli. La tua partenza improvvisa ci ha lasciati con tutti i tuoi progetti sospesi. Condividere insieme il percorso di lavoro come i momenti in allegria ci ha fatto conoscere la persona che eri. Porteremo con noi sempre un pensiero per te e faremo in modo di non rimandare mai le cose migliori della vita. Guardaci da lassù ti vogliamo bene».

Adelina, Laura, Cristina, M.Cristina F, Simona, Oscar, Marco, Alessandra P., Ida, Ludmilla Catalin, Marino, Giuseppina, Rita, M.Elide Giuliani, Daniela B, Annamaria, Ornella, Suanda, Elide, G.Daniela, C Gianna, Loreta, Piera, Sandra B. ,,Antonella B, Palmira, Jadranca, Marian, Claudia, Graziella, Wilma, Giorgio, Ivo Mario.

