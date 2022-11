Migranti, stop allo sbarco selettivo: tutti a terra per rischio psicologico e condizioni di fragilità

Pubblicità

Stop allo sbarco selettivo, i migranti scendono tutti a terra. Il braccio di ferro tra Ong e Governo è finito e sbarcano così tutte le 214 persone rimaste a bordo della nave di Medici Senza Frontiere, visitate ieri da psichiatri e medici.

Di fatto, sono state decisive le relazioni dei medici inviati dal Ministero della Salute dopo le numerose richieste dei comandanti delle Ong che parlavano di gravi vulnerabilità, tanto che per loro sarebbe stato impossibile, come richiesto dal Governo italiano, tornare in acque internazionali.

Gli ispettori faranno probabilmente visita anche ai migranti fermi sulla Humanity One, attualmente in sciopero della fame per la decisione di non permettere lo sbarco. L’Ong tedesca invece, ha depositato due ricorsi, uno al Tar del Lazio e l’altro al Tribunale Civile di Catania per chiedere di far scendere subito a terra tutti i migranti. Intanto però, un passo avanti è stato fatto e la nave di Ocean Viking con a bordo 234 persone è diretta in Francia dove attraccherà al porto di Marsiglia.

