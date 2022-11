Madonna Bianca, torre uno al freddo da giorni. Le proteste dei residenti

Pubblicità

Il brivido corre dentro gli appartamenti della torre 1 di Madonna Bianca, ma non per terrore, ma per il freddo intenso.

Comat ha spiegato a tutti gli inquilini che la caldaia non sarebbe entrata in funzione per via di alcune famiglie morose lanciando nello sconforto la gran parte del resto dei nuclei famigliari, alcuni dei quali composti da persone molto anziane.

Il riscaldamento infatti non è entrato in funzione il giorno 4 novembre come nel resto delle case del capoluogo.

Poi dopo le decine di telefonate di protesta il riscaldamento è stato acceso per 3 ore al mattino e 3 al pomeriggio ma non oltre i 19 gradi.

Temperature che negli appartamenti ubicati in cima alla torre scendeva ulteriormente e in alcuni casi si spegneva proprio lasciando intere famiglie al freddo e senza acqua calda per potersi lavare.

Comat ha promesso di intervenire ma per ora sono 3 giorni che tante famiglie sono al freddo e senza acqua calda. Speriamo che nelle prossime ore il problema venga risolto.

