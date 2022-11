In 4 anni poveri raddoppiati in Trentino. Alto Garda e Valsugana le zone con più persone in difficoltà

Pubblicità

Nel 2021 sono state 4.429 le persone in estremo stato di bisogno aiutate negli altrettannti 19 Centri di Ascolto e Solidarietà zonali (CedAs) dalla Chiesa di Trento.

Un numero che negli ultimi 4 anni è cresciuto a dismisura. L’ultimo raffronto disponibile nel merito (2017) riportava 2.307 persone in stato di bisogno. Praticamente sono raddoppiate. Di queste 2.901 sono straniere (66%) e 1.528 gli italiani (34%).

A sostegno di queste due persone la Caritas ha erogato complessivamente un contributo economico di 807.792 euro, concesso dopo colloqui di ascolto e un’attenta valutazione dei casi.

Il contribuito è frutto della solidarietà di singoli ed Enti pubblici a sostegno dei gruppi Caritas. Trento con 1758 casi, Alto Garda (1032) e Valsugana (965) le Zone pastorali che registrano le maggiori richieste di aiuto.

Quasi la metà di queste risorse economiche, per la precisione 302.924 euro sono andati ai poveri ubicati nella Zona pastorale dell’Alto Garda. Nella zona della Valsugana sono andati a sostegno dei poveri 225.622 euro e in Vallagarina e a Rovereto 123.609 euro.

Seguono poi le zone pastorali di Trento con 94.749 euro, le valli del Noce con 23.010 euro, le valli di Fiemme e Fassa con 17.753 euro, la Rotaliana con 16.589 euro ed infine 3.535 euro per le Giudicarie.

Questi sono solo alcuni tra i dati più significativi comunicati alla vigilia della VI Giornata Mondiale dei Poveri, in calendario domenica 13 novembre, dall’arcivescovo di Trento Lauro Tisi e dal Referente della Caritas diocesana Fabio Chiari nella mattinata di martedì 8 novembre a Rovereto, presso il Centro pastorale Beata Giovanna.

“Credo che alla luce di questo raddoppio degli accessi ai servizi Caritas, iceberg di un problema molto più ampio, sia importante non fermarsi al numero, ma far sì che dietro i numeri vi siano volti che ci interpellano. Dobbiamo far sì che i poveri diventino una ferita permanente dentro di noi, dentro le nostre comunità, per essere davvero efficaci nella risposta, anche se su questo terreno dei poveri siamo sempre tremendamente in ritardo. E il fatto che siano pressoché raddoppiati rispetto all’ultimo rapporto denuncia la stortura di un’economia, di una società. Finché c’è un povero non si può essere soddisfatti”, ha affermato l’arcivescovo Tisi che ha espresso un sincero ringraziamento ai volontari e agli operatori di Caritas e Fondazione Comunità Solidale (FCS).

Sull’intero territorio la Caritas è presente con 19 Centri di Ascolto e Solidarietà zonali (CedAs) e 25 Punti di ascolto parrocchiali (PAP), per un totale di 44 “luoghi” Caritas sorretti soprattutto dall’opera fondamentale di circa 600 volontari.

Circa la tipologia di aiuti si tratta in buona parte di aiuti alimentari o buoni spesa (in gran parte donati da enti, associazioni e privati), mentre è aumentata la richiesta di sostegno per gli affitti, le utenze domestiche, le spese vive di accompagnamento sociale. F

CS è la realtà diocesana che promuove un’azione maggiormente strutturata sul versante del disagio di cosiddetta “bassa soglia”, grazie alla presenza al proprio interno di operatori appositamente formati.

