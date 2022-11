I 60 anni di Sociologia: non tutto è oro ciò che luccica

Pubblicità

Bruno Kessler l’aveva pensata….. “Agraria” o “Forestale” (non Sociologia), ma l’opposizione dei vicini Atenei e l’indisponibilità del Ministero della P.I (Pubblica Istruzione), lo costrinsero a ripiegare sull’ “esclusivo” Istituto Superiore di Scienze Sociali.

Dall’Istituto Trentino di Cultura (oggi FBK acronimo di Fondazione Bruno Kessler) con la felice collaborazione del presidente della Provincia Bruno Kessler e del prof. Nino Andreatta, maturò l’idea di dotare il Trentino di una “scuola” universitaria.

Quale scuola? In Italia, benché in alcune facoltà di giurisprudenza ed economia fossero attivati corsi di scienze sociali, non esisteva una facoltà di sociologia, sebbene la “scuola” italiana annoverasse studiosi di fama e di gran valore come Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca.

Ecco l’occasione, dunque: occupare lo “spazio vuoto”. Da qui l’Istituto Superiore di Scienze Sociali, poi Facoltà di Sociologia Sociale ( fu la prima pietra della costruzione dell’Ateneo Trentino) , unica in Italia, che negli anni ’70, arrivò a contare più di 6mila iscritti, provenienti da tutta la Penisola.

L’esplosione delle iscrizioni costrinse ( per motivi politici e di ordine pubblico) le “autorità” accademiche trentine al blocco delle iscrizioni, mentre l’interesse alle scienze sociali, enfatizzate dalle contestazioni studentesche negli Stati Uniti (contro la guerra in Vietnam) in Francia, con il maggio ’68, in Germania (con il leader Alfred Willi Rudi Dutschke), in Italia con la “battaglia di valle Giulia” (Roma 1 marzo 1968), indirizzò numerosi studenti verso sociologia.

Ciò spinse molti Atenei ad istituire, anche per ragioni di concorrenza (nelle iscrizioni), facoltà di sociologia.

Ma Sociologia trentina non fu solo quello. Fu la culla, non la sola, ma certamente la più famosa, del sogno rivoluzionario, di matrice marxista-leninista, della conquista del potere in Italia, che non riuscì con la resistenza, nel 1945, perché impedita, tra l’altro, dagli accordi di Yalta e dalla spartizione del mondo nei due blocchi.

Ebbene, il sogno interrotto della rivoluzione marxista-leninista, riprese vigore proprio a Trento nella facoltà di via Verdi. Non a caso, alla fine degli anni 60, lì si laurearono Renato Curcio ( per un breve periodo segretario particolare del vicesindaco socialista di Trento Iginio Lorenzi), uno dei fondatori delle BR e la moglie Margherita “Mara” (nome di battaglia) Cagol, caduta in un conflitto a fuoco con i carabinieri, durante le fasi del rapimento dell’industriale Gancia.

Il “blocco” politico tra gli studenti di sociologia (Movimento Studentesco) e le sigle sindacali dei metalmeccanici, cementatosi durate l’ “autunno caldo”, generò a Trento e nel Trentino un clima di forte tensione sociale per le innumerevoli e aspre manifestazioni di piazza, per i sopraffattori “picchetti” davanti alle fabbriche, dove prevaricazione e violenza furono il filo conduttore della lotta contro lo Stato borghese.

Lo scontro di classe, preludio della rivoluzione marxista-leninista, investì ripetutamente e diffusamente le fabbriche del Trentino…… la facoltà di sociologia conobbe la lunga stagione delle occupazioni, con l’interruzione di ogni attività universitaria.

Eppure, gli studenti occupanti furono, in alcune occasione, paradossalmente difesi da quello Stato borghese che volevano abbattere. A loro protezione giunsero, infatti, i Carabinieri del battaglione mobile di Laives che li salvò dalla rabbiosa reazione dei trentini al ” controquaresimale” di Paolo Sorbi nella Cattedrale del Duomo (26 marzo 1968).

Quel clima è stato minuziosamente descritto da uno dei protagonisti del tempo: il sindacalista Sandro Schmid, allora segretario provinciale dei metalmeccanici (FIOM).

I suoi libri (“1968. Trentino. Studenti e operai uniti nella lotta”, “1969. Autunno Caldo in Trentino”, “Ai cancelli della fabbrica”) sono l’indiscutibile e autorevole testimonianza.

Purtroppo, i toni trionfalistici della “celebrazione dei ” 60 anni di Sociologia” hanno impedito agli odierni “predicatori” l’onesta rilettura degli accadimenti che hanno segnato la vita della Facoltà di via Verdi.

Un’occasione persa, un vero peccato!

