Green Economy trentina a Ecomondo di Rimini

Al tradizionale appuntamento dedicato ai diversi comparti dell’economia circolare e rigenerativa, il Trentino si presenta in un unico padiglione.

Al suo interno, 24 espositori, rappresentativi del meglio dell’innovazione trentina votata allo sviluppo sostenibile. A loro ha fatto visita oggi il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina: “Presentarsi uniti permette di rafforzare l’identità territoriale delle nostre aziende e di agire in modo sinergico. È anche il segnale concreto dell’attenzione e degli investimenti del Trentino per consolidare un comparto strategico ed essenziale per ridurre l’impatto ambientale e raggiungere gli obiettivi climatici”.

Una produzione di olii essenziali partendo dalla resina delle piante abbattute (anche) dalla tempesta Vaia, pacchetti software dedicati al monitoraggio della filiera della raccolta differenziata dei rifiuti per ottimizzare la logistica, impianti fotovoltaici galleggianti per sfruttare i bacini idrici artificiali e produrre energia pulita. Sono solo tre dell’articolato mondo della Green Economy trentina.

Riunita tutta insieme a Rimini in occasione di Ecomondo, l’evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. Alla fiera riminese, come già avviene da più di 10 anni, il Trentino green si presenta unito occupando un intero padiglione (C4). Una sensazione di coesione che emerge già dall’identità visiva: la “farfalla” simbolo del Trentino campeggia infatti sopra tutti gli stand.

“La scelta di presentare insieme tutte le aziende trentine a Ecomondo si è dimostrata nel corso degli anni vincente. Ci permette infatti di rafforzare la nostra identità territoriale, presentandosi al pubblico e agli stakeholder della Green economy in modo sinergico” ha commentato Mario Tonina, vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione, che ha fatto visita questa mattina agli espositori.

“È significativo che, mentre 5 nostri giovani studenti universitari sono impegnati a raccontare i negoziati sul clima alla COP27 di Sharm El Sheik in Egitto, alcune delle nostre aziende più innovative espongano il proprio know how e i propri prodotti innovativi a Rimini. Sono due segnali concomitanti dell’attenzione che il Trentino rivolge in modo concreto allo sviluppo sostenibile e alle tecnologie che permettono di ridurre l’impatto ambientale delle attività umane e di centrare gli obiettivi climatici che l’Italia si è posta”.

Coordinate dall’Agenzia per la Depurazione, a Ecomondo sono presenti 24 aziende trentine impegnate nei diversi comparti della Green Economy: energie rinnovabili, riciclo e trattamento rifiuti, informatica applicata alle soluzioni ecologiche, sviluppo delle materie prime seconde, turismo sostenibile. Un significativo campione del meglio dell’industria verde trentina, che garantisce lavoro a migliaia di occupati.

Quest’anno Ecomondo, insieme a Key Energy, dedicato alle energie rinnovabili, riunisce fino all’11 novembre presso i padiglioni del quartiere fieristico di Rimini di Italian Exhibition Group, le migliori soluzioni tecnologiche “green“. 130mila metri quadri, con 1400 brand espositori. In calendario 160 eventi complessivi, di cui 32 con la presenza dei rappresentanti della Commissione Europea. Attese oltre 30 delegazioni e oltre 600 top buyers provenienti da 90 Paesi.