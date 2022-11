Due mezzi centrano la macchina della Polizia locale

Pubblicità

L’incidente è successo ieri nel comune di Sella Giudicarie all’altezza della frazione di Bondo.

Due mezzi hanno svoltato contemporaneramente per accedere a via del Breguzzo centrando una pattuglia della polizia locale Valle del Chiese che stava immettendosi sulla via principale.

Nell’incidende per fortuna non vengono segnalati feriti. Sul posto per i rilievi e per capire la dinamica dello scontro e le evenuali responsabilità sono arrivato i Carabinieri.

