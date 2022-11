Aumenti spese condominiali Itea, Gerosa: «Gli inquilini non saranno lasciati soli»

Pubblicità

Pubblicità



Il nostro giornale si era occupato del grave problema degli aumenti del costo di gas ed energia, scaricate naturalmente sulle spese condomiali che per interi nuclei famigliari erano diventate insostenibili, già due mesi orsono attraverso la pubblicazione di un articolo «denuncia» sulla situazione dell case Itea

In taluni casi alcune famiglie si sono trovare a pagare anche il 50% in più. Una spesa che rischia di mettere in ginocchio tante famiglie.

C’è chi prima pagava 1.920 euro annuali, con la restituzione di una percentuale in conguaglio e adesso ne paga 3.084 senza vedersi restituire nulla. Pubblicità Pubblicità Ci sono inquilini che lavorano dentro le cooperative sociali che guadagnano 600 euro al mese e che con gli aumenti del caro – bollette sono costretti a far fronte a versamenti di affitto e spese condominiali superiori alla busta paga che ricevono. La situazione è gravissima.

Nel merito oggi è intervenuta la presidente di Itea Francesca Gerosa consapevole del gravoso impatto che la crisi energetica ha sulle famiglie.

«Già da mesi abbiamo iniziato le interlocuzioni con la Provincia per affrontare il problema e lavorare insieme a possibili soluzioni che potessero almeno in parte tamponare gli effetti di una crisi che coinvolge tutta la comunità, e non solo in Trentino»- Esordisce Gerosa in una nota.

Pubblicità Pubblicità



Il presidente Itea ammette che il combinarsi di forti conguagli a debito sulla stagione 2021/2022 e ulteriori aumenti sul preventivo 2022/2023 sta evidenziando situazioni in cui gli inquilini sono chiamati al pagamento di rate mensili/bimestrali molto consistenti, e per i quali si trovano in forte difficoltà, anche qualora siano sempre stati regolari nei pagamenti.

La difficoltà sta nel fatto che i fornitori che erogano energia e riscaldamento devono essere pagati dagli amministratori, che necessitano dei fondi, cioè devono avere disponibilità di cassa, per pagare le fatture che vengono emesse, per evitare sgradevoli conseguenze.

«Preme evidenziare che questo problema riguarda anche gli utenti che hanno le caldaie autonome – aggiunge Gerosa – che non vedranno come gli altri l’aumento esponenziale delle spese condominiali, che quindi resteranno più basse, ma avranno direttamente in gestione il problema in quanto clienti diretti dei fornitori».

Francesca Gerosa poi affronta il tema dei rincari portato anche la scorsa settimana in Consiglio di Amministrazione. «Il Cda ha manifestato un’enorme apprensione per i nostri inquilini, in seguito al quale abbiamo aggiornato il Socio,(pat) che incontreremo nuovamente con estrema urgenza per proseguire quel confronto indispensabile per poter individuare le opportune strategie da attivare e fronteggiare tale emergenza e sulle quali stiamo già ragionando. Con il Consiglio abbiamo deciso di inviare una nota agli amministratori di condominio esterni al fine di sensibilizzarli, ancora di più di quanto non stiamo già facendo, a tenere monitorata la situazione prezzi, chiedendo loro, a fronte di un auspicato ridimensionamento dei prezzi dei vettori energetici ed elettrici, di rivedere tempestivamente al ribasso gli importi stimati a preventivo, con la conseguente riduzione delle rate di acconto».

«La Società ha a cuore i propri inquilini – conclude la presidente di Itea – tra i quali ci sono tanti nuclei fragili, e non è nostra intenzione lasciarli soli ad affrontare questo difficile momento. La situazione è critica e stiamo facendo tutto il possibile, analizzando a fondo insieme alla Provincia ogni soluzione percorribile».

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità