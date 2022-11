Ambiente, Cop27: ai Paesi poveri 2000 miliardi l’anno per politiche climatiche

Pubblicità

A Sharm el-Sheik in Egitto, la conferenza della Cop27 continua con decisioni piuttosto rilevanti. A cominciare dalla necessità di sostenere i paesi più poveri, quelli del sud del mondo per le loro politiche climatiche.

Si parla di oltre 2mila miliardi di dollari l’anno entro il 2030 per finanziare le loro azioni sul clima e dunque per affrontare perdite e danni, ridurre emissioni e ripristinare natura e terra. Saranno soldi provenienti dai Paesi sviluppati, ma anche da investitori esterni e da istituzioni multilaterali.

Molti gli Stati esposti ai devastanti effetti dei cambiamenti climatici che chiedono venga istituito un apposito fondo, il quale potrebbe essere l’unico tangibile risultato di una conferenza destinata a chiudersi senza nulla di concreto, ma solo con promesse.

Promesse provenienti anche dalla Presidente Meloni che ha ribadito l’impegno di uniformarsi agli obiettivi dettati dall’Unione Europea per una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 e per la neutralità climatica entro il 2050.

La realtà però, è molto diversa e triste. Infatti, sono ancora troppi gli Stati che continuano a spendere soldi per combustibili fossili. Non solo, ma circa l’88% dei Paesi interessati non ha ancora intrapreso azioni per rivedere i piani climatici. Questo significa che l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura globale entro il grado e mezzo, rimane ancora un miraggio.

