A spasso tra vita e opere dello scultore ladino Rinaldo Cigolla

Pubblicità

Pubblicità



A Palazzo Trentini, a Trento in via Manci 27, è stata recentemente inaugurata la mostra “Rinaldo Reinhold Cigolla – Un uomo nella vita”.

La mostra sarà visitabile fino al 26 novembre 2022 con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:30 ed il sabato dalle 9:30 alle 12:30. (QUI link)

Chi non conosce Cigolla (1934 – 2020)? Si tratta di un artista che ha letteralmente influenzato il Trentino e non solo la sua arte. Si tratta di una persona che il Trentino lo ha vissuto in profondità, senza però chiudercisi a riccio.

Pubblicità Pubblicità

Un’artista che scava, che modella, che trae la linfa della propria arte dalla vita quotidiana e dal proprio modo di vedere il mondo che lo circonda.

La produzione è molto ampia e, per questa mostra sono stati scelti quattro temi: neve, terra, corpo e libertà.

La neve, pensarla come parco giochi, come elemento di gioventù, divertimento e crescita. Passare poi alla terra, al crescere, a sopportare il peso della vita adulta e del lavoro.

Pubblicità Pubblicità



Poi andare più a fondo, dove l’occhio inizia a voler esplorare la bellezza: passare al corpo – umano – e a quell’interrogarsi sull’essere tutti uguali e tutti diversi, visti diversamente da ogni persona, da ogni punto di vista.

E infine la libertà, i suoi cavalli in legno, bronzo e argento, lo studio dei movimenti, la vita che galoppa tra i campi, contro il vento.

“Da compagna di giochi la neve diventa per Rinaldo uno spazio di vita imprescindibile, l’espressione di scelte e di vissuti, una passione infinita che non si placa: la neve è per lui un’esperienza totalizzante, nella quale trova spazio gioia e soddisfazione personale, fino a diventare una vera e propria professione.

L’arte fa capolino in questo spazio bianco e vi entra in modo naturale per fermare fierezza e coraggio degli sciatori ai quali riesce ad infondere quell’energia dirompente e vera gioia che lui stesso prova scendendo in velocità.

Ma la neve va oltre la passione infinita e l’occasione di divertimento: diventa anche spazio per la memoria e per la riconoscenza. La neve offre dunque un luogo senza limiti, dove l’occhio può vivere un’estensione percettiva e sperimentare la perdita di confine. E, nel bianco assoluto, individuare la traccia per ritrovarlo.”

Si alternano opere in legno a opere in bronzo, in base alle necessità: il bronzo si presta meglio ai movimenti, mentre il legno riesce a dare calore alla staticità delle opere.

Per quanto riguarda il tema della neve, Rinaldo ha saputo esprimere il dinamismo, l’esperienza motoria, il gesto tecnico che diventa l’essenza stessa della rappresentazione.

Lo sci – fondamentale per Rinaldo, che è stato atleta e allenatore – lo si ritrova in opere come “Gaissa” (Forza ed energia); “Alberto Tomba”; “Maria Dezulian Piaz, la mère del Pordoi“.

“Lo scultore vive profondamente la sua terra: è aperto al mondo e alla sperimentazione, ma l’humus che lo ha nutrito è il luogo dove è nato e vissuto, la valle di Fassa, per lui una terra meravigliosa. Le montagne, gli scorci dei prati, le moltitudini di verde e le infinite vie d’acqua diventano stimolo e spazio creativo.

Rinaldo è un “Uomo del fare”, e nella terra ci entra sporcandosi le mani col badile, stancando gambe e braccia per costruire la sua storia. La terra lo mette alla prova, ma lo aiuta altresì a capire il valore della fatica sua e quella degli avi, trovando la giusta via per fissarne i tratti a perpetua memoria.

Sebbene ritragga storie di grandi fatiche, in Rinaldo continua a lavorare sotterranea la sua indole ottimista: in lui emerge costantemente lo sguardo al futuro in cui le fatiche non riescono a sopraffare lo spazio di speranza per una felicità possibile.”

Terra, cielo, acqua: l’ispirazione arriva dalla natura, dalle colonne portanti del territorio e delle montagne tanto care a Cigolla. La Regina delle Dolomiti, che è casa e ispirazione, è una via verso la rappresentazione della vita quotidiana.

Lo studio approfondito di proporzioni e figure ha portato alla realizzazione di opere incredibilmente realistiche.

Allo studio si è poi aggiunta l’esperienza personale nei campi, e le opere hanno subito acquisito un valore ancora più alto: dal giovane con il fieno – ben dettagliato – sulle spalle, si passa all’anziano con il fieno sulle spalle ma non dettagliato, quasi a rappresentare la vita stessa ed il suo peso.

Più si è giovani, più ci si focalizza sulle piccole cose, poi si invecchia ed il mondo stesso pesa sulla schiena, e le cose iniziano a fondersi tra di loro.

“Il corpo. Un tema che Rinaldo ama profondamente, quasi in modo maniacale. Il corpo come pagina su cui rappresentare molto dell’umanità, dell’essere nella vita e del rapporto con gli altri, ma altresì essenza comunicativa in cui la bellezza diventa fonte di armonia e di equilibrio.

Le sue ninfe dolci e pacate trasmettono il loro spirito pulito, in cui la ricerca di accuratezza estetica si trasforma in autentica volontà di indagine conoscitiva. Le proporzioni auree dei corpi comunicano armonia e dunque bellezza: su questo l’artista lavora incessantemente e la ricerca lo porta ad uno stadio superiore di consapevolezza. Attraverso i tratti puliti racconta il suo anelito alla perfezione e all’equilibrio che forse può ritrovare solo nelle sue opere, fermandole nel momento magico del loro massimo splendore raggiunto attraverso la sua mano.”

Disegni, studi e lavori hanno portato Rinaldo a quella tappa fondamentale che ogni artista – prima o poi – arriva a toccare più o meno profondamente: il corpo umano, nello specifico quello femminile. Un lavoro delicato, a tratti etereo, mai volgare e sempre elegante, fine anche nei gesti rappresentati.

Un calore avvolgente è quello che traspare dalle sue opere: la dolcezza dei lineamenti, degli sguardi, è un valore aggiunto alle sue creazioni. Interessante notare anche l’evoluzione dei capelli: fluenti, protettivi, in continuo mutamento, fino a poi venire tagliati e rappresentanti sempre meno. I lineamenti dei visi rappresentati trovano quindi la luce e gli sguardi di chi guarda.

Scritti, appunti, studi: la ricerca di una bellezza diversa, l’arrivare alla rappresentazione dell’essenza di chi viene rappresentato.

E tutto diventa realistico, al punto tale che sembra quasi che le sculture siano in procinto di scendere dal proprio piedistallo e – come accade guardando “Braciarol” – prendersi per mano e camminare lontano.

“Danfne” e “Ondina” (quest’ultima visibile in bronzo nel Lago di Carezza) sono delle riprese di miti, di storie, di echi di vite e epoche passate dove ogni cosa veniva giustificata tramite l’utilizzo di miti e leggende. Una storia nella storia, il materiale plasmato che trova nuova identità dalle leggende e dalle mani di Rinaldo.

“È incredibile come Rinaldo non abbia mai posseduto un cavallo e nemmeno abbia espresso il desiderio di averne uno, pur amandoli e studiandoli. Trascorre il tempo ad osservarli nei prati mentre pascolano o si rincorrono, li ricerca nei libri specializzati e nelle sequenze dei documentari ad essi dedicati. Il suo interesse è profondo e nella riproduzione di ciò che vede mette in risalto la sua propensione e il riconosciuto talento nel forgiare gli animali. Questa apparente contraddizione tra possesso e libertà rappresenta invece la chiave di lettura della sua opera: l’attenzione e l’amore per un essere vivente non coincide per lui con il possesso. Il senso di proprietà riguarda invece le case che ha costruito, la baita in montagna, gli oggetti e gli utensili che ha realizzato, ma non è mai stato così per gli esseri viventi. Sa perfettamente che si può cercare di addomesticare la materia e plasmarla grazie ai segni premonitori che questa trasmette quando la si prende in mano. Ma ciò non avviene con le anime, né con le persone e nemmeno con ciò che vive: quel mondo va conquistato con la vicinanza e la volontà di creare un legame. L’universo di cavalli a cui ha dato vita racconta proprio di questo: l’esaltazione del darsi liberamente, dell’offrire il proprio tempo per costruire un rapporto grazie all’attenzione disinteressata, senza attesa di ricompensa: tutto diventa libero arbitrio, libertà pura.” Rinaldo ha dimostrato di avere un talento a dir poco immenso: l’amore che provava verso questi animali e per il senso della vita che trasmettono è evidente. Ogni scultura, dal legno al bronzo, è reale: gli animali sono vivi, sementì, arrabbiati, ognuno con la propria espressione, impegnato a galoppare, trottare o passeggiare liberamente. Così è lui: le costrizioni gli sono state un dovere necessario, il tramite per una vita sociale e professionale che non ha mai negato né evitato. È solamente verso la fine della sua esistenza che ha introdotto la figura del fantino, creando una vera e propria magia tra uomo e cavallo, massima espressione di reciprocità fra due esseri in corsa” – si legge nel catalogo delle sue opere.