A Sanzeno riprendono i corsi dell’Università della terza età

Dopo la sospensione dovuta al Covid, con il nuovo anno accademico 2022/23 riprendono nella sede di Sanzeno i corsi dell’Università della terza età e del tempo disponibile.

Organizzati dall’amministrazione comunale in stretta collaborazione con la Fondazione Demarchi di Trento, sono attivi a Sanzeno da più di vent’anni e a suo tempo furono tra i primi ad essere istituiti in Val di Non.

L’offerta culturale è molto interessante e diversificata, al punto da catturare l’attenzione dei corsisti che si iscrivono con curiosità e convinzione.

In particolare viene colta l’occasione per seguire temi ed argomenti di attualità, tenuti da docenti molto preparati e proposti con linguaggio semplice e chiaro, su materie scelte dagli stessi corsisti.

Quest’anno in particolare l’offerta culturale è molto ricca, varia e stimolante: si passa infatti dall’analisi e descrizione di alcuni personaggi fondamentali per capire al meglio il Novecento in chiave storica e sociale, ll’ascolto guidato alla musica classica ed operistica; dall’approfondimento di alcuni temi legati alla storia dell’arte, ad alcune lezioni dedicate ad aspetti squisitamente ambientali e naturalistici, affrontate con l’aiuto professionale dell’associazione Albatros.

Le iscrizioni sono aperte. Per ulteriori informazioni e per iscriversi rivolgersi alla referente di zona Lorenza Endrizzi (334.3281728).

