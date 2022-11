A Sanbàpolis torna la musica con il contest «Suoni universitari 2022»

Pubblicità

Al via oggi 9 novembre la prima delle quattro serate che vedranno, a partire dalle ore 20:30 al teatro Sanbàpolis, le esibizioni dal vivo dei gruppi musicali selezionati all’interno del concorso “Suoni Universitari“. I prossimi appuntamenti si terranno il 16, il 23 e il 30 novembre. La finalissima sarà il 7 dicembre, con la proclamazione del gruppo vincitore.

Entra nel vivo la diciassettesima edizione del concorso musicale Suoni universitari, organizzato da Opera Universitaria in collaborazione con il Centro Culturale Santa Chiara, il Centro Musica, le Associazioni culturali Sanbaradio, UDU, Unitin ed Asi Leonardo.

Tante le iscrizioni arrivate, segno dell’interesse e della voglia di far musica delle studentesse e studenti trentini, che ogni anno partecipano con entusiasmo al contest musicale.

Come spiega la presidente di Opera Universitaria, Maria Laura Frigotto: “Suoni Universitari tutti gli anni ci sorprende per le forze che riesce a muovere: dai giovani musicisti che ci propongono la propria musica nel cassetto, alle associazioni universitarie che dedicano tempo ed energia nella promozione e organizzazione insieme a noi. E ancora il Comune di Trento, il Centro Musica, il Centro Santa Chiara e tutti gli enti che, a vario titolo, contribuiscono alla riuscita di questa manifestazione. Si tratta di un evento che riguarda la collettività, e siamo veramente orgogliosi di questa sinergia che si crea tutti gli anni”.

Di questi, 16 i gruppi scelti che si esibiranno dal vivo già a partire da oggi e per i prossimi mercoledì del mese di novembre, sotto la guida del direttore artistico Piero Fiabane. I 4 gruppi migliori si sfideranno il 7 dicembre, serata in cui verrà decretato il gruppo vincitore del concorso per questa edizione.

Ecco i gruppi selezionati per la serata del 9 novembre:

Pellad – Il progetto rock dei Pellad nasce nel 2017 a Thiene. Il loro sound dinamico è ispirato da artisti come Slint, Tool, Duster e Soundgarden. Il gruppo è composto da Alessandro Talpo, Cristian Volpato, Michele Tessari e Ionut Badescu.

Pekorelle – Le Pekorelle nascono come duo: rapper-producer. Negli anni il gruppo si trasforma e diventa una band di 6 elementi proponendo un indie pop con contaminazioni rap. I musicisti dietro al progetto musicale sono Raffaele Ferrari, Francesco Peschedasch, Giorgio Filagrana, Davide Di Leo, Michele Lanzalotto e Marino Pergher.

Blue Shirts – Blue Shirts è un progetto Rock in lingua inglese dalle sfumature blues, progressive, punk, metal e folk, frutto delle diverse matrici musicali dei componenti: Luca Cestari, Stefano Nicolodi Eugenio Donini, Loris Tafa:

Davide Prezzo – Davide Prezzo è un cantautore e chitarrista siciliano che vive a Rovereto. Canta del nostro tempo, racconta vissuti personali, storie altrui. Ad accompagnare Davide Prezzo saranno i musicisti Francesca Endrizzi, Silvia lo Sapio, Luciano Sorcinelli e Massimiliano Peri.

La serata si concluderà con l’esibizione del gruppo ospite “Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco”, che si presenterà sul palco in versione “roots”, per tornare all’essenzialità e alla radice del suono degli esordi.

