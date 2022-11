Usa, elezioni midterm 2022: esito determinante anche per il futuro internazionale

Pubblicità

Uno scontro all’ultimo voto, quello proclamato per oggi 8 novembre con le elezioni di Midterm americane che tradizionalmente determinano una risposta dei cittadini sull’operato del presidente in carica.

Un braccio di ferro tra repubblicani e democratici e quindi tra Trump e Biden, i due protagonisti di questo scontro che nelle ultime ore hanno già lanciato gli appelli agli elettori prima dell’apertura delle urne.

La partita elettorale di midterm si presenta quindi come un vero e proprio test per la democrazia americana, con gli occhi di entrambi i protagonisti già rivolti alla corsa per la Casa Bianca del 2024.

Se in passato queste elezioni hanno punito Bill Clinton nel 1994 e Barak Obama nel 2010, per Joe Biden la situazione è più complessa e in caso negativo si tradurrebbe in una pesante sconfitta per i democratici.

Anche Trump vede in questo appuntamento una ghiotta occasione per la sua nuova candidatura alla Casa Bianca che secondo quanto dichiarato “arriverà molto presto”.

Il risultato potrebbe chiaramente avere delle conseguenze dirette sulle prossime decisioni internazionali, soprattutto in materia di guerra, aborto e clima. Secondo Biden è destinato il voto è destinato definire in maniera determinante il futuro: “Le nostre vite saranno plasmate da ciò che accade dall’anno prossimo fino ai prossimi 3 anni“.

