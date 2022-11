Tumori a Dimaro Folgarida: non ci sono dati disponibili, Apss effettuerà le valutazioni

Pubblicità

La prima sessione di novembre dell’assemblea legislativa, iniziata oggi e che si concluderà giovedì, si è aperta stamane con l’accettazione (26 voti a favore e un non partecipante al voto, Alex Marini, pentastellato del gruppo misto) delle dimissioni di Alessia Ambrosi e Sara Ferrari, elette in Parlamento.

A loro sono subentrate prendendo posto in aula Lucia Maestri, nel gruppo del Pd, tornata in Consiglio dopo 4 anni, e Bruna Dalpalù, nel Gruppo Misto.

Esaurito questo punto il Consiglio ha discusso le interrogazioni a risposta immediata e provveduto poi alla sostituzione di Ambrosi e Ferrari nelle Commissioni permanenti, con la nomina di Roberto Paccher (Lega) nella Quarta (sanità e welfare) mentre Mara Dalzocchio (Lega) e Lucia Maestri (Pd) entrano a far parte della Quinta (istruzione, università, cultura, Europa).

Nel question time il consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Cia ha chiesto all’assessora alla salute se è a conoscenza della grave situazione del comune di Dimaro Folgarida in Val di Sole, dove secondo segnalazioni a lui giunte si sarebbe registrato un aumento delle diagnosi di malattie oncologiche. Cia ha chiesto anche se ci sono dati e analisi sulle possibile cause di questa situazione.

L’assessora Segnana a proposito delle diagnosi, i dati disponibili sono solo quelli relativi al 2018. A partire dal 2009 si sono registrati 142 nuovi cari si tumori maligni.

Questo significa che in media vi sono stati 14 nuovi casi di tumore. Non vi sono differenze statisticamente significative tra i dati relativi a quest’area e quelli relativi all’intero territorio provinciale.

Sono ora in fase di elaborazione i dati riguardanti gli ultimi 4 anni, sulla base dei quali la Giunta e l’Apss effettuerà nuove valutazioni.

Per Cia l’importante è non minimizzare il problema, perché negli ultimi anni e mezzo sono stati diagnosticati altri 10 pazienti con neoplasia.

Questo impone un’analisi e uno studio serio per capire se questo fenomeno è legato all’attività umana o meno.

Ce lo chiedono le popolazioni di Dimaro e dell’intero Trentino perché i cittadini non siano esposti a gravi problemi di salute e non si carichino sulla collettività i costi per le cure di queste persone.

