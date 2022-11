Sarà riaperto a breve il punto prelievi di Povo

Pubblicità

La prima sessione di novembre dell’assemblea legislativa, iniziata oggi e che si concluderà giovedì.

È stato il primo giorno di lavori per Lucia Maestri, nel gruppo del Pd, e per Bruna Dalpalù, nel Gruppo Misto. Le due nuove consigliere hanno sostituito Alessia Ambrosi e Sara Ferrari nominate deputate nella tornata elettorale del 25 settembre.

Poi i lavori sono iniziati con il tradizionale question time. La consigliera di FdI Katia Rossato ha chiesto alla Giunta se sia in programma la riapertura, almeno per due mattine in settimana, del punto prelievi di Povo.

L’assessora Segnana ha risposto ricordando che il punto prelievi è stato chiuso il 5 marzo 2020 per l’epidemia, ma è confermata l’intenzione di riaprire il servizio non appena ci sarà la disponibilità del personale della Apsp di Povo.

La consigliera ha ricordato che il servizio, apprezzato, era a favore di tutta la popolazione della collina est di Trento. Seppur solo con prenotazioni online il Punto Prelievi di Povo era stato riaperto nel maggio 2021 dopo appunto una chiusura di molti a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.

La struttura, che si trova al secondo piano del centro polifunzionale del sobborgo in Via della Resistenza, è accreditata dalla Provincia dal 2009 e il Punto Prelievi opera in convenzione con l’Azienda Sanitaria ed è raggiungibile oltre che con mezzi propri anche con le linee urbane 5, 13 e 16 scendendo alla fermata del Polo Sociale.

