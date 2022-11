Rapina piazza Venezia: identificati e denunciati 3 giovani

Pubblicità

Pubblicità



Si è conclusa con la denuncia di tre minorenni incensurati l’attività investigativa svolta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Trento sviluppata immediatamente a seguito di una rapina a mano armata verificatasi nella serata del 4 novembre presso il parco di Piazza Venezia ai danni di un quindicenne.

I tre ragazzi, tutti minorenni, avevano organizzato il “colpo” nei dettagli: mentre uno di loro, conoscente della vittima, aveva il compito di attirarla in una zona più “appartata” del parco, nei pressi delle scalette che conducono alla sovrastante via Venezia, gli altri due invece, completamente travisati, si dovevano avvicinare e, dopo aver minacciato il 15 enne con una pistola rubargli tutto quello che aveva.

Attraverso le perquisizioni a casa dei tre i militari hanno scoperto che la pistola risultava essere un giocattolo. Magro anche il «bottino» della strampalata rapina: solo delle cuffiette e un paio di scarpe. Forse i tre si sono fatti prendere la mano dopo aver visto troppi film polizieschi. Tant’è che ora comunque subiranno la mannaia della giustizia e tutto quello che ne conseguirà.

Pubblicità Pubblicità

L’attività di indagine svolta sin dai primi momenti da parte dei Carabinieri – anche grazie al ricorso alle immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza presenti sulla piazza – ha permesso di individuare i tre soggetti, i quali sono stati oggetto di perquisizione domiciliare durante la quel sono state rinvenute le cuffie, gli abiti usati per compiere il reato e la pistola giocattolo con il tappo rosso colorato di nero: le calzature, invece, erano già state rivendute. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Come si ricorda uno dei due rapinatori aveva fatto mettere in ginocchio il 15 enne per poi puntargli una pistola alla tempia. I giovani terrorizzati avevano consegnato ai due tutto quello che avevano. Uno dei ragazzi era stato anche preso a pugni quando ha tentato una timida reazione.

Sul posto si erano portati i Carabinieri e la Polizia di Stato che avevano subito iniziato subito le indagini nel massimo riserbo vista l’età delle persone coinvolte. Ieri la svolta con l’identificazione e la denuncia dei 3 soggetti fra cui il «palo», amico tra i resto di uno dei tre ragazzi.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità