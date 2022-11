Pulizia delle canne fumarie: i consigli dei Vigili del Fuoco di Tassullo

Pubblicità

La stagione invernale è ormai alle porte e con essa torna d’attualità l’importanza della manutenzione delle canne fumarie, fondamentale per prevenire gli incendi e l’intossicazione da monossido di carbonio.

Per questo i Vigili del Fuoco volontari di Tassullo hanno predisposto un volantino con i consigli da seguire per una corretta manutenzione della canna fumaria, nel quale si ricorda che il Regolamento provinciale impone la pulizia delle canne fumarie ogni 40 quintali di combustibile solido e in ogni caso una volta all’anno.

Se la pulizia non viene eseguita, infatti, c’è il rischio di intossicazione da monossido di carbonio e di incendio della canna fumaria.

La maggior parte dei roghi è causata da scarsa pulizia e manutenzione non adeguata. L’autocombustione del creosoto (la fuliggine depositata) porta la temperatura all’interno del camino a più di 1.000 °C.

Si rischia quindi anche l’incendio della copertura. Molti incendi dei tetti, in particolare di quelli coibentati, sono causati dalla non corretta costruzione del camino e dalla scarsa manutenzione.

È importante dunque far verificare da personale specializzato che siano rispettate le distanze da materiali combustibili previste dal costruttore del camino.

Sulle nuove costruzioni, invece, l’impresa è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dell’impianto termico.

Il volantino diffuso dai Vigili del Fuoco volontari di Tassullo: