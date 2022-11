«Per il tuo futuro sei libera di scegliere. Pensplan Centrum ti sostiene»

Pubblicità

L’indipendenza finanziaria dovrebbe essere una certezza per tutte le donne, in ogni fase della loro vita. I più recenti dati messi a disposizione dall’Osservatorio INPS sulle pensioni vigenti ci dicono invece che le donne percepiscono circa la metà della pensione di un uomo.

Le lavoratrici spesso guadagnano meno dei loro colleghi maschi e in alcuni momenti interrompono la loro vita professionale per prendersi cura dei figli o dei familiari.

In più, spesso, la scelta di un lavoro part-time, sicuramente ottimale per seguire al meglio i primi anni di vita di un figlio, contribuisce a ridurre sensibilmente i contributi pensionistici versati. Per questo la costruzione di una pensione complementare deve diventare una priorità per le donne, così da permettere loro di costruirsi un futuro economicamente più sicuro.

Con Pensplan Centrum, la Regione Trentino-Alto Adige sostiene la popolazione offrendo un servizio di consulenza gratuita e neutrale attraverso i Contact Center di Trento e di Bolzano e la rete dei Pensplan Infopoint sul territorio regionale, oltre a varie misure di sostegno in caso di disoccupazione, educazione dei figli e assistenza ai familiari.

