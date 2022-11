Ocean Viking con 234 migranti a bordo fa rotta verso il porto di Marsiglia, Salvini: «Bene così, finalmente l’aria è cambiata»

Pubblicità

Pubblicità



I 234 migranti disperati a bordo della nave Ocean Viking, imbarcazione della Ong Sos Mediterranée che da tre giorni è ferma in acque internazionali all’altezza del porto di Catania, bloccata dall’Italia, sbarcheranno in Francia.

A dare il via libera è stato il ministero dell’Interno francese, che ha aperto alla nave battente bandiera norvegese il porto di Marsiglia per far scendere tutti i migranti a bordo dell’imbarcazione, che potranno sbarcare ed essere registrati come richiedenti asilo.

Il braccio di ferro del ministro dell’interno Piantedosi quindi di conclude con una prima vittoria sugli sbarchi clandestini.

Pubblicità Pubblicità

Si registra qundi per la prima volta nella stroria un cambio di posizione per Parigi, che solo quattro giorni fa spiegava tramite il ministro dell’Interno Gérald Darmanin come spettasse all’Italia accogliere la nave: “Il diritto internazionale è molto chiaro – aveva detto allora -: quando una nave con naufraghi a bordo chiede di accostare, spetta al porto sicuro più vicino accoglierla, in questo caso in Italia”.

Da Parigi e in particolare dal ministro Darmanin era arrivata quindi la promessa al suo omologo italiano Matteo Piantedosi di accogliere una parte delle donne e dei bambini, in modo da non lasciare all’Italia tutto il peso dello sbarco.

Il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini saluta positivamente la decisione della Francia di aprire il porto di Marsiglia all’Ocean Viking sulla quale ci sono 234 persone, tra cui 55 minori dei quali 43 non accompagnati. «Bene così. – scrive Salvini sui social – L’aria è cambiata»