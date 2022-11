Nintendo Switch: sarà questa la console più venduta durante il Black Friday 2022

Pubblicità

Che le console di gioco stiano riscuotendo un successo crescente in questi ultimi anni non è di certo un segreto. Sempre più evolute e in grado di offrire un’esperienza immersiva, PlayStation e Nintendo Switch continuano ad essere al centro dei desideri di moltissimi italiani, più e meno giovani.

Non c’è dunque nulla di che stupirsi se le console di gioco saranno tra gli articoli più venduti in occasione del prossimo Black Friday, che come ormai sappiamo cadrà quest’anno il 25 novembre.

A voler essere precisi però, non sarà PlayStation a primeggiare questa volta, perché sembra che Nintendo sia riuscita a batterla e guadagnarsi ufficialmente il primo posto nella classifica delle console di gioco più popolari del 2022.

Per chi ha intenzione di acquistare una Nintendo Switch Black Friday e Cyber Monday rimangono occasioni d’oro visto che in queste giornate sarà possibile approfittare di sconti super convenienti.

Black Friday 2022: quando cade e quali negozi aderiscono – Ormai è risaputo: il Black Friday è un evento che abbiamo “ereditato” dall’America perché in Italia un tempo non esisteva proprio ed è solo da qualche anno che si è largamente diffuso anche nel nostro Paese. Il Black Friday non è altro che l’ultimo venerdì di novembre: una giornata che in America prevede degli sconti particolarmente convenienti, per incentivare l’apertura dello shopping pre-natalizio.

Possiamo dire che ormai in Italia le cose non stanno diversamente: in occasione del Black Friday, che cade appunto l’ultimo venerdì di novembre, moltissimi negozi propongono delle offerte imperdibili delle quali effettivamente vale la pena approfittare.

I negozi che solitamente aderiscono al Black Friday sono quelli specializzati nella vendita di elettrodomestici ed articoli tecnologici, come appunto la Nintendo Switch . È proprio per questo motivo che conviene prepararsi al 25 novembre: potrebbe essere l’occasione perfetta per acquistare la console ad un prezzo scontato e dunque particolarmente vantaggioso!

Nintendo Switch: quali sono i modelli da tenere d’occhio durante il Black Friday 2022 – Il Black Friday rappresenta una grande occasione di risparmio, ma per approfittare delle offerte migliori bisogna prepararsi perché i prodotti più gettonati sono anche quelli che terminano per primi. Se dunque non si vuole perdere l’opportunità di acquistare la Nintendo Switch conviene essere preparati e sapere quali sono i modelli da tenere d’occhio durante il Black Friday perché più popolari di altri.

Nintendo Switch OLED – La Nintendo Switch OLED è l’ultima arrivata e si distingue proprio per lo schermo OLED da 7 pollici, con una cornice più sottile, colori intensi ed ottima qualità delle immagini. Trattandosi del modello più recente e anche più costoso, sarà probabilmente anche il più richiesto durante il Black Friday dunque conviene tenerlo d’occhio.

Nintendo Switch – La Nintendo Switch classica (e non dunque la versione Lite) continua comunque ad essere la più popolare in assoluto, anche perché costa meno rispetto alla versione OLED ed è comunque perfetta soprattutto per chi la collega allo schermo di un altro dispositivo. Meglio dunque tenere d’occhio anche questa versione, che si troverà a prezzi davvero convenienti durante il Black Friday.