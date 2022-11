Devastante incendio a Lamon: in azione anche 30 volontari trentini

Pubblicità

Devastante incendio a Lamon, nel Bellunese: in aiuto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari trentini.

“Quello offerto dai vigili del fuoco volontari trentini è un aiuto che non conosce confini.”

L’ennesima dimostrazione del coraggio e della voglia di fare e aiutare dei Vigili del Fuoco trentini la si sta avendo in queste ore, con una trentina di volontari che sono andati nel Bellunese, per dare una mano nello spegnere l’incendio che è divampato in un hotel.

Il furioso incendio in questione è iniziato verso le 5 di questa mattina alla Locanda Ponte Serra di Lamon (Belluno).

Sul posto, i volontari appartenenti alle unioni Valsugana e Tesino e Primiero (nello specifico i corpi di Grigno, Tezze, Castel Tesino e Primiero coordinati dall’ispettore dell’unione di Primiero Alberto Tisot) accanto ai vigili del fuoco del comando di Belluno.

