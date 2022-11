Coordinamento No Valdastico: «Fugatti basta con questo show sei rimasto solo»

Pubblicità

Dopo il no di Fratelli d’Italia, degli autonomisti del PATT e della provincia di Vicenza arrivano un altro stop, quello del Coordinamento NO Valdastico Nord- A31.

Il coordinamento in una conferenza stampa chiede di bloccare ed archiviare per sempre il progetto anche alla luce degli ultimi dubbi del coordinamento imprenditori di Vicenza. «Da quando si è insediato alla presidenza della Provincia di Trento nell’ottobre del 2018, Maurizio Fugatti non ha mai smesso di insistere nella realizzazione di una delle più illogiche opere che il Trentino dovrebbe subire, la A31 Valdastico –Nord con una sua idea personale: l’uscita a Rovereto SUD» – esordisce il coordinamento

Per onor di cronaca l’interessamento a tale opera da parte di Fugatti viene da più lontano, quando ad esempio da deputato nel governo Monti, 2012, insieme ad altri colleghi presentava una interrogazione specifica sulla Valdastico.

Il coordinamento ha ricordato come in questi quattro anni di presidenza, «abbiamo assistito con cadenza più o meno semestrale ad un susseguirsi di iniziative e di sue uscite pubbliche ogni volta sconcertanti per la drammatica mancanza di chiarezza tecnico-economica-ambientale. Non vorremmo in questa occasione tediare ulteriormente il cittadino nell’elencare i vari passaggi che fino ad oggi caratterizzano l’opera per la sua assoluta assenza di solidità, basterebbe ricordarne due: la sentenza in via definita del Consiglio di Stato che ne azzera l’iter; lo studio di fattibilità, l’unico al momento sulla carta, che individua ben 4 differenti tracciati».

E ancora: «Tuttavia in questi quattro anni abbiamo assistito a continui “show” mediatici del presidente, improntati nel portare avanti l’unica soluzione al momento non contemplata da tutto l’iter dei dispositivi, incluso il recente aggiornamento del PUP: la soluzione (la settima) uscita Rovereto SUD. Abbiamo utilizzato il termine show per dare l’idea che i trentini stiano assistendo da anni alla messa in scena dell’idea di un uomo solo e non di una comunità. Anzi con questa sua caparbietà bizzosa si è anche inimicato i comuni veneti da sempre a maggioranza sostenitori dell’opera.

Ulteriore testimonianza di fragilità delle idee di Fagatti è lo “studio” delle presunte ricadute economiche che l’uscita a Rovereto SUD avrebbe sul territorio trentino. Tra le tante corbellerie presenti nel documento due si connotano per vere e proprie “sparate”. Si tratta della stima sulle ricadute occupazionali che lo studio valuta in 80.000 unità. Peccato che il totale degli occupati su tutti i comparti trentini sia di 236.000. OPS! Leggendo bene in realtà sono 5.000 anno, anche se il nei suoi show il presidente sbandieri la cifra esorbitante di 80.000.

Così come i fantomatici 5 Miliardi di aumento del PIL, su un ammontare PIL annuo trentino di 20 Miliardi. Anche in questo caso in realtà si tratta di poco meno di 320Milioni anno. Dati economici tutti da verificare, tra l’altro in controtendenza con altri studi sulle ricedute economico-occupazionali legate all’apertura di caselli autostradali».

Per il coordinamento «E’ ormai chiaro che lo show debba finire e che Fugatti sia rimasto l’unico a sostenere quest’opera nella sua uscita a Rovereto SUD. Inoltre insistere su questa ulteriore variante vorrebbe dire ripartire daccapo sia con lo studio di fattibilità sia con la VAS. Ulteriori soldi ed ulteriore perdita di tempo e denaro pubblico. Comunque al di là di Rovereto sud, o di altre uscite, l’opera è così densa di problemi ambientali, idrogeologici, viabilistici, economici e così vecchia nella sua concezione di modello di viabilità che porterebbe il trentino un passo indietro».

Alla fine l’invito del coordinamento: «Invitiamo quindi il presidente, la giunta e la sua maggioranza ad interrompere questo show il prima possibile, abbandonare questa malsana idea di prolungamento della A31 in qualsiasi sua versione, e dedicarsi alle ben più stringenti emergenze del momento ed ad una pianificazione territoriale che riporti il trentino ai primi posti per l’attenzione al paesaggio, all’ambiente ed agli ecosistemi».