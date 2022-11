Con il Luna Park torna il “solito” problema degli spazi utilizzati

Nel 1901 – in occasione della Grande esposizione universale Pan-American di Buffalo (New York, negli USA) – fece la sua comparsa un gioco piuttosto particolare.

Dal nome “A Trip to the Moon” (viaggio verso la luna), questo gioco era una specie di nave con delle ali mobili che portava i visitatori lungo un dato e spettacolare percorso. Da qui – e tramite una serie di dettagli riguardo le prime giostre di questo tipo – il termine “Luna park” è rimasto a specificare un certo tipo di fiere ed attrazioni.

Quelle attrazioni che tanto piacciono ai bambini e che tanto ricordano le invece ben più grandi fiere americane dove a divertirsi non sono solo i bambini ma anche gli adulti, e dove ci si diverte per giornate intere e non solo per qualche ora alla sera o nel tardo pomeriggio.

Là dove per i bambini c’è il divertimento, nella città di Rovereto c’è però sempre un grande scontento.

Se anni fa, le giostre si tenevano in Piazzale Leoni (con tutti i disagi del caso) almeno si trovavano in pieno centro ed avevano una certa affluenza.

Ora, le giostre tornano a Rovereto ma vanno ad occupare il parcheggio davanti allo Stadio Quercia.

Così come accade quando arriva il circo, oltre alla relativamente poca affluenza (alla fine ci va qualche bambino e qualche ragazzo, con un po’ di fila solo al weekend) vista la location non vicina al centro cittadino, i disagi maggiori li hanno gli atleti e coloro che abitano in zona e che erano soliti utilizzare i parcheggi.

Il risultato sono numerose auto parcheggiate nelle vie vicine oppure che sostano temporaneamente davanti agli ingressi dello Stadio.

Nelle ore di punta si rischia di contribuire a bloccare il traffico intenso che transita sulla rotonda dello Stadio e che poi prosegue verso il centro, verso Villa Lagarina o verso la statale.

Come spesso accade anche quando le giostre arrivano a Trento, occupare i parcheggi (tra l’altro sempre pieni) che servono a chi arriva in città per recarsi al lavoro o in centro a piedi o con i mezzi pubblici, porta solo dissapori e scontento generale.

Utile sarebbe, per entrambe le città, trovare la giusta via di mezzo che aiuti però a mantenere quell’impronta green che tanto si vuole dare: non isolare le giostre fuori dalle città (altrimenti per i giovanissimi diventa impossibile recarcisi) e allo stesso tempo non mandare in tilt la viabilità (aumentando il traffico nel centro e creando difficoltà a chi arriva in città con l’auto).

