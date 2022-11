Aumento delle indennità anche ai presidenti delle Comunità di Valle: altro “schiaffo” ai Trentini

Pubblicità

Egregio direttore

Dopo l’aumento delle indennità per i 161 sindaci e assessori del Trentino del 40 % a distanza di 4 mesi arriva anche quella per i presidenti della Comunità di Valle del 20 % a partire dal 1° gennaio 2023.

Tale provvedimento ahimè è l’ennesima presa in giro per le famiglie che continuano la loro “lotta quotidiana” per far quadrare i conti a fine mese con un’inflazione record +11.9 %, numeri che non si vedevano dal lontano 1983.

Inflazione che di fatto sta “erodendo” i risparmi di tante famiglie Trentine e rendendo sempre più incerto il futuro. Comunità di Valle cui l’attuale governo provinciale ha sempre promesso l’abolizione in campagna elettorale, correva l’anno 2011 quando il Carroccio riempi le piazze per raccogliere le 8 mila firme necessarie per il referendum popolare per l’abrogazione dell’ente per passare a tempi più recenti dove l’attuale Lega Salvini Trentino nelle ultime elezioni provinciali a pagina 9 del programma elettorale rimarcava la chiusura. Dalle promesse di abolizione all’aumento delle indennità dei presidenti invece è stato un attimo, pur ribadendo che il polpo è sempre sovrano non è certo questo il “governo del cambiamento” che tanti cittadini si aspettavano dalla nuova Giunta Provinciale.

Sunil Pellanda – Borgo Valsugana – Già candidato sindaco nel 2019 per il Comune di Borgo Valsugana.

