A Sfruz il ricordo silenzioso dei caduti nella Grande Guerra

L’amministrazione comunale di Sfruz e e il Gruppo Alpini di Smarano-Sfruz hanno voluto ricordare le vittime della Grande Guerra e di tutte le guerre.

Lo hanno fatto venerdì sera con un momento di riflessione, presentato dal presidente del Gruppo Alpini Stefano Schwarz e dal vicepresidente Luigi Ossanna.

La serata, alla quale non sono voluti mancare l’assessore regionale Lorenzo Ossanna e l’ex senatore Franco Panizza, è iniziata alle 19 con la deposizione di una corona di fiori al monumento dei caduti al Parco della Rimembranza.

Il sindaco di Sfruz Andrea Biasi, oltre a ringraziare il Gruppo Alpini per l’importante momento di riflessione e di preghiera, ha voluto sottolineare l’importanza del conservare la memoria storica.

«In nessuna guerra esistono dei vincitori – ha affermato il primo cittadino – tutti usciamo sconfitti. Oggi i tamburi della guerra hanno ricominciato a suonare in Europa. Ecco perché i momenti come questo divengono ancora più importanti. Di fronte alla morte non possiamo che piegare il capo e ricordarci che siamo tutti uguali: la morte non ha bandiera».

La cerimonia si è conclusa con le note del “Silenzio” suonate da Marco Malfatti e con la preghiera di don Raimondo.

