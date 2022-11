Weekend impegnativo per i Vigili del Fuoco Volontari della Provincia autonoma di Trento

Pubblicità

Weekend particolarmente impegnativo per i Vigili del Fuoco Volontari della Provincia autonoma di Trento.

Nella mattinata di sabato – l’allarme è scattato alle 6:15 circa – i vigili del fuoco volontari di Mattarello hanno dovuto spegnere le fiamme che avevano avvolto un mezzo pesante nelle campagne in località Brusafer.

In loro supporto – e per mettere in sicurezza l’area – sono arrivati anche i permanenti di Trento ed i carabinieri.

Anche domenica, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Mattarello: nel tardo pomeriggio di ieri, sono andati a fuoco alcuni rifiuti gettati nelle bocche di lupo perimetrali della piscina e della palestra nel piazzale Ergolding.

Sul posto, impegnati nelle operazioni di spegnimento, di bonifica e di controllo dei locali adiacenti, sono arrivati anche i permanenti di Trento.

I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire tempestivamente anche a Roncone, in Valle del Chiese: l’incendio in questione è avvenuto poco dopo le 17:30 di sabato, a causa di un rogo che ha interessato una canna fumaria.

Al loro arrivo l’incendio era già spento, con i volontari impegnati nelle operazioni di pulizia del camino e di controllo con termocamera ed esplosimetro per scongiurare il rischio legato alla presenza di monossido di carbonio.

Nella serata di sabato, inoltre, a Segno – nel comune di Predaia – alle 21:35 di sabato è scattato l’allarme dopo che le fiamme si sono sprigionate in un deposito situato al primo piano di un’abitazione. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Taio supportati da quelli di Tres e di Mezzolombardo con l’autoscala.

