Un’opportunità per la scuola con il Martedì dell’Euregio

Pubblicità

Pubblicità



Nuovo appuntamento con i Martedì dell’Euregio a Casa Moggioli: istruzione e formazione sono aspetti a cui l’Euregio ha sempre guardato con interesse, per questo è stato pensato un incontro dedicato ai docenti, con la presentazione delle iniziative messe in atto in ambito scolastico.

Il seminario, previsto per martedì 8 novembre dalle ore 17.30 alle 18.30 nella sede di Euregio in via Grazioli, 25 a Trento, ha l’obiettivo di far conoscere agli alunni e alle alunne dei tre territori, tramite i loro insegnanti, le caratteristiche e i vantaggi della collaborazione transfrontaliera. Un’opportunità per imparare e crescere assieme, diventando cittadine e cittadini attivi dei nostri territori.

L’incontro, in lingua italiana, è organizzato in collaborazione con IPRASE e consente di ottenere crediti per la formazione del personale insegnante. Per informazioni: www.euregio.info/martedi-trento.