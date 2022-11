Qualità di vita: Trento in testa alla classifica davanti a Bolzano

Pubblicità

Dal secondo posto dell’anno scorso Trento passa in testa alla speciale classifica della qualità della vita. Nell’estate del 2021 lo stesso studio aveva posizionato la provincia di Trento come più vivibile d’Italia per gli over 65

Bolzano sale dal terzo al secondo posto. Bologna al terzo posto, Firenze al quarto e Milano al quinto

Questo a conferma che in Trentino Alto Adige si vive bene rispetto al resto d’Italia anche se gli obiettivi devono comunque essere e grandi città dell’Europa del Nord.

Il sole24ore ha diffuso i dati del 24esimo Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia, realizzato da ItaliaOggi con l’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni dove il Trentino si piazza ottimamente in otto ambiti su nove. I settori presi in visione sono affari e lavoro; ambiente; istruzione e formazione; reddito e ricchezza; sicurezza sociale; tempo libero

Maglia nera invece Crotone, insieme a Siracusa e Caltanisetta. Questo certifica che quasi tutte le province del Mezzogiorno sono esposte a diverse criticità in molti degli aspetti relativi alla qualità della vita. Si allarga invece la differenza di qualità di vita fra il mezzogiorno e l’Italia del Nord.

La qualità della vita è risultata, secondo l’indagine, buona o accettabile in 64 su 107 province italiane, con un miglioramento rispetto all’anno passato. Lo studio infine evidenzia come le grandi aree urbane abbiano retto meglio alla pandemia che ha invece affossato ulteriormente diverse aree meridionali e insulari.

Trento, secondo la classifica stilata dal quotidiano economico, risulta la provincia con la maggiore spesa per l’assistenza domiciliare. Vantava inoltre un alto investimento nel trasporto di disabili e anziani e un efficiente servizio di biblioteche.

Dopo la diffusione dei dati è intervenuto il presidente della provincia Maurizio Fugatti dichiarando che «In tempi difficili come questi le buone notizie fanno ancora più piacere. Essere valutati primi in Italia per qualità della vita è motivo di grande orgoglio ma al tempo stesso stesso ci consegna una grande responsabilità: continuare a lavorare per assicurare ai nostri cittadini ed ai nostri ospiti i medesimi standard di eccellenza che oggi ci vedono premiati».

«Ci fa piacere – continua Fugatti – che fra gli ambiti in cui la nostra realtà spicca vi sono l’ambiente, l’istruzione, la sicurezza sociale: temi su cui l’azione di governo ha particolarmente insistito con risultati colti in altre occasioni da osservatori esterni; è una nuova iniezione di fiducia insomma, che siamo certi i trentini sapranno valorizzare per affrontare con lo spirito giusto le sfide impegnative che ci attendono».

Sotto la classifica completa con le posizioni dell’anno precedente.