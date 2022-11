Maxi rissa al locale White Lounge di Gardolo: ecco il VIDEO

Pubblicità

Nel video è possibile vedere l’intervento delle forze dell’ordine che sono riuscite in parte a sedare la rissa e gli animi dei protagonisti. Ad affrontarsi alle 5.30 del mattino di domenica due gruppi di avventori del locale White Lounge di Gardolo. (ex gatto e la volpe).

Nel video sembra che gli animi si siano calmati fino a che, una giovane ragazza probabilmente sotto il forte effetto dell’alcool, comincia di nuovo a dare in escandescenza.

Polizia di Stato e Carabinieri a fatica riescono ad immobilizzarla ma il clima comincia di nuovo a farsi molto teso con il rischio che la rissa scoppi di nuovo. Le parole che urla la ragazza non sono proprio da dizionario del galateo, anzi ci scusiamo per i lettori per non averle «silenziate». Abbiamo deciso di non farlo per denunciare il comportamento dei giovani ragazzi che alle 5.30 del mattino si «divertono» così.

Alla fine della serata sono stati denunciati 3 giovani, 2 per lesioni e una per resistenza a pubblico ufficiale, per aver danneggiato un’auto dei militari dell’Arma cercando di tirar fuori dal veicolo una delle persone appena fermate. 3 i feriti lievi ricoverati al pronto soccorso del santa Chiara.

Secondo una prima ricostruzione la rissa che ha visto coinvolti ragazzi dai 25 ai 30 anni di età, sarebbe partita per futili motivi, e per degli apprezzamenti ad una ragazza fatti all’interno del locale alcune ore prima. Poi verso le 5.00 il regolamento di conti fra le due fazioni all’esterno del locale nel parcheggio adiacente.

In questo caso i titolari del locale notturno quindi non hanno nessuna responsabilità dell’accaduto, visto che la rissa è avvenuta all’esterno. Da sottolineare la professionalità dell’intervento degli uomini delle forze dell’ordine che non perdono mai la testa e usano il buon senso per calmare i giovani fuori di testa. (clicca qui per vedere il video integrale)