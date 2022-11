In arrivo un altro tratto della ciclopedonale Povo – Villazzano

Pubblicità

L’obiettivo della realizzazione di questa pista ciclopedonale è duplice: da una parte creare un collegamento tra i sobborghi collinari Povo e Villazzano per consentire così ai ciclisti di non transitare sulla strada, dall’altra agevolare e connettere la collina alla rete ciclabile cittadina partecipando così anche alla mobilità sostenibile sull’intero territorio provinciale.

Nello specifico, l’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale larga 4 metri e 20 che partirà dalla rotatoria di via Salè per poi scendere lungo tutta via Castel di Pietrapiana in direzione Villazzano, fino al parcheggio in prossimità di via alla Cros.

Per il compimento dell’opera, che sarà di 700 metri, si prevede la collocazione del tracciato ciclopedonale sul lato a monte della SP 204 (via Castel di Pietrapiana) in ampliamento del marciapiede esistente, portandolo ad una larghezza pari a 4 metri e 20 appunto, che permetterà così la realizzazione di un percorso ciclabile di 2 metri e mezzo di larghezza e di un marciapiede di 1 metro e mezzo.

La realizzazione del percorso comporta anche la regolarizzazione del tracciato stradale esistente spostando verso valle l’asse stradale nel tratto compreso tra l’incrocio stradale a nord del centro sportivo e l’incrocio con via al Salè, mantenendo la larghezza della strada a 7 metri.

Sarà realizzato inoltre un nuovo impianto di illuminazione a servizio della pista ciclopedonale e della strada da collocare a margine della pista lato monte.

La durata prevista dei lavori sarà di un anno e il costo stimato è pari a 1 milione e 400 mila euro. Per la realizzazione dell’opera sono messi in conto degli espropri e delle occupazioni temporanee poiché l’intervento interessa aree di proprietà pubblica e aree di proprietà privata.

