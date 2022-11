Fuga di Gas a Riva del Garda: 20 inquilini evacuati per qualche ora

Pubblicità

Pubblicità



Serata di preoccupazione per una ventina di inquilini di un condominio a Riva del Garda. In Via Virgilio, verso le 19 è stata segnalata ai Vigili del Fuoco una possibile fuga di gas.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Riva del Garda, che hanno isolato la zona per rintracciare di preciso dove fosse localizzata la fuga di gas.

Dopo aver risolto il problema e ventilato gli ambienti, alle 20:30 gli inquilini sono potuti rientrare nelle proprie case.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità