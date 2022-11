Centro EdA: oggi l’inaugurazione del nuovo anno scolastico, presente l’Assessore Bisesti

Pubblicità

C’era anche l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, oggi all’inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023 del Centro di Educazione degli Adulti.

Ad accogliere l’assessore provinciale vi era il dirigente del Liceo Rosmini, Stefano Kirchner, oltre agli insegnanti del Centro EdA, scuola pubblica alla quale possono iscriversi persone italiane e straniere dai 16 anni in su, che opera appunto nelle sue sedi di Trento, in via Veneto e presso il Liceo Rosmini, nonché in altre sedi distaccate del territorio.

L’assessore Bisesti, nel rivolgere un buon inizio anno a tutti gli studenti e le studentesse presenti, ha messo in luce l’importanza della formazione personale: “Questo Centro non solo punta a migliorare le competenze linguistiche della popolazione adulta, ma la sua offerta formativa spazia su tutti i livelli scolastici fino alle attività culturali più varie – ha commentato l’assessore -. Qui potete imparare una nuova lingua, ma anche completare un percorso di studi, acquisire le competenze e la formazione per affrontare un nuovo lavoro e nuove sfide“, ha concluso.

