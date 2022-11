A Dimaro Folgarida troppe diagnosi di tumori: Claudio Cia interroga la giunta per capire le cause

Pubblicità

Nel comune di Dimaro Folgarida negli ultimi tre anni otto le donne si sono ammalate di cancro al Pancreas sotto i 40 anni. In 15 anni sono state venti le morti per la stessa malattia e in 30 mesi sono state scoperte dieci nuovi diagnosi.

Dati, che se confermati dall’azienda sanitario fanno accendere la luce rossa di allarme sui due paesi della valle di Sole. Troppe infatti le diagnosi di cancro sul totale di una popolazione così esigua.

La situazione finirà comunque fra i banchi della giunta già domani, martedì 8 ottobre, in vista del tradizionale question time a risposta immediata. Il consigliere provinciale di Fratelli d’italia Claudio Cia ha infatti depositato una interrogazione a cui l’assessore Segnana dovrà rispondere in aula.

«Ho ricevuto numerose segnalazioni e da diverso tempo si sta registrando – presso il territorio del Comune di Dimaro Folgarida in Val di Sole – un preoccupante aumento delle diagnosi di neoplasie che interesserebbe un ampio spettro della popolazione (uomini, donne, fasce d’età 0-49; 50-69 e oltre i 70 anni d’età)» – scrive Claudio Cia nella premessa dell’interrogazione.

Una presenza tumorale che parrebbe in controtendenza con il resto del territorio e poco comprensibile se si considerano i dati della popolazione residente. Pare inoltre che tale situazione sia stata portata all’attenzione dell’Apss da parte dei medici di medicina generale.

Claudio Cia interroga la Giunta provinciale per sapere se essa sia a conoscenza della grave problematica sopraesposta, quanti siano i pazienti interessati, quali siano le tipologie di tumore e se sia in possesso di un’analisi circa le possibili cause a cui ascrivere questo fenomeno.

