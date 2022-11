Tempo di ippica: la corsa Tris (-te) del Partito Democratico

Pubblicità

Egregio Direttore,

Il 12 marzo 2023 si aprirà la “corsa tris” per la nomina del nuovo Segretario del Pd e i “cavalli ai nastri di partenza” non sono certamente di razza. Sarà il momento in cui “muli e bardotti politici” cercheranno di nobilitare le loro origini di scuderia, chi rinnegando il padre e chi la madre, a seconda della loro origine natale avvenuta nelle varie scuderie della politica in cui sono nati e dove hanno pascolato avanti e indietro negli ultimi anni, senza mai riuscire ad emergere.

Si vorranno presentare ai nastri di partenza infiocchettati come cavalli di pura razza, ognuno convinto di poter far vincere il “Gran Premio delle Nazioni” all’Italia da qui a cinque anni, quando ci saranno le nuove elezioni politiche.

Purtroppo ai nastri di partenza troveranno una sorpresa: non sanno o meglio non stanno considerando con particolare attenzione, che ci sarà una “outsider” nascosta tra di loro, particolarmente arrivista, dotata di presunzione, ma anche di ambizione personale smodata, dove nella aspra bagarre politica, respira aria di rivincita personale sul suo passato politico poco edificante; negli ultimi tempi in particolare.

Correrà in tale occasione per una sua rinascita e rivincita personale. Sarà certamente più interessata a se stessa che al Partito, perché avrà l’arroganza di volersi identificare lei stessa con il partito. Più “Democratica di Sinistra” di lei non c’è nessuna.

Quando parla senza interlocutori a ruota libera, sembra “drogata di politica”,…ma con il visino pulito da maestra d’asilo, nasconde molto bene la sua bramosia da prima della classe.

I maniscalchi della politica, guardando i ferri dei suoi zoccoli, avvalendosi apparentemente della preterizione, hanno già decretato che potrebbe avere ottime possibilità di vittoria, magari al fotofinish con qualche esagitato ronzino che quando gareggia sembra Totò, amante in particolare delle parate di piazza dove di tanto in tanto ambisce fare un giro d’onore per esaltare la propria vanagloria in un’età che normalmente si va al macello.

Oppure potrebbe vincere sempre al fotofinish contro quello che viene spacciato per un puledro indomito, ma che poi guardandolo bene non è più nemmeno un puledro.

La prossima Giovanna d’ Arco del Pd, criniera corta e aerodinamica per difendersi delle correnti di partito, pronta ad immolarsi per la causa (e non ci impiegherà molto comunque a spegnersi sui tizzoni ardenti del maschilismo della Sinistra), dotata di nitrito verbale piuttosto aggressivo nelle competizioni in cui corre da sola, esprime grinta e determinazione, ma appena viene messa sotto la lente di ingrandimento dell’ippodromo e viene ripresa dallo speaker, scopriamo che è timida, aggressiva, nonché introversa e più che nitrire manifesta una parabola cacofonica discendente che tramuta il nitrito in raglio e il raglio in un belare smarrito….

Lascio indovinare ai lettori chi può essere questa out-sider della “corsa tris-(te) della prossima parata ippica della Sinistra: sono aperte le scommesse!….

Adriano Bertolasi – Trento

