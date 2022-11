Maxi rissa al night nella notte, 3 giovani denunciati

Pubblicità

3 giovani denunciati dai carabinieri, 2 per lesioni e una per resistenza a pubblico ufficiale, per aver danneggiato un’auto dei militari dell’Arma cercando di tirar fuori dal veicolo una delle persone appena fermate e 3 lievi feriti ricoverati al pronto soccorso del santa Chiara.

Sarebbe questo il bilancio di una maxi rissa scatenata poco dopo le 5 del mattino di oggi, domenica 6 novembre, all’esterno del night ubicato in via Alto Adige tra Gardolo e Lavis.

I carabinieri e la polizia di Stato di Trento sono dovuti intervenuti questa mattina, domenica 6 novembre, poco dopo le 5.00, per sedare una gigantesca rissa tra due gruppi di giovani, iniziata dentro il locale e finita in malo modo nel piazzale del locale notturno. Secondo una prima ricostruzione la rissa sarebbe partita per futili motivi, e per degli apprezzamenti ad una ragazza. Le forze di Polizia hanno subito avviato le indagini sentendo i testimoni della violenta rissa.

