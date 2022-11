Il Quinto Giorno di Frank Schätzing: un libro inquietante ed attuale

Pubblicità

Frank Schätzing – scrittore tedesco classe 1957 – è conosciuto prevalentemente per il suo romanzo di fantascienza Il quinto giorno (in tedesco Der Schwarm, ovvero “lo sciame”), pubblicato in Italia nel 2005.

Un tomo – un thriller tecnologico – per certi versi “pesante” dato che conta 1032 pagine.

Il tema, tuttavia, è molto attuale: in poche parole, tutto verte intorno alla natura che si ribella all’uomo.

Il romanzo tratta infatti di una crisi globale creatasi a causa di alcuni eventi inspiegabili provenienti dal mare.

In Europa e in America scoppia una pandemia, sotto la superficie del mare compaiono nuove specie di vermi che iniziano a corrodere gli idrati di metano sottomarini e gli animali marini – come orche, meduse e granchi – attaccano navi e coste bloccando il commercio marittimo in tutto il mondo.

Questo porta molti scienziati a confrontarsi con questa nuova crisi, ma un biologo marino ha un’idea, chiamata “il quinto giorno” che spiegherebbe tutto ma che allo stesso tempo metterebbe anche in dubbio la presenza dell’uomo sulla Terra e numerosi altri preconcetti umani, dalla scienza alla religione.

Si tratta di un’opera che va letta con calma – tante le informazioni da assimilare e altrettanti i termini tecnici da imparare – ma vale assolutamente la pena di concluderla.

Certo, resta comunque un thriller, un romanzo… ma in questo caso l’autore ha reso alla perfezione una realtà immaginaria dai tratti attuali e reali.

Ed in un momento di crisi climatica come quello che stiamo vivendo, un’opera del genere può solo portare numerose ed interessanti riflessioni.

