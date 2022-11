Il nuovo Governo dice addio ai “navigator”: i contratti non saranno rinnovati

Pubblicità

Pubblicità



Non sarà prevista nessuna proroga per i circa 950 “navigator” che avrebbero dovuto aiutare i percettori del reddito di cittadinanza a trovare un impiego. La decisione viene spiegata in una nota del Ministero del Lavoro che chiarisce come l’obiettivo della loro missione sia mancato.

Infatti, stando agli ultimi dati disponibili, solo 1 su 5 tra chi è stato reputato idoneo al lavoro, ha poi trovato un posto. Sembra quindi che per la figura lavorativa ideata inizialmente dal Movimento Cinque Stelle sia arrivata la fine.

Ufficialmente il loro incarico è scaduto il 31 ottobre, a meno che il Governo non decida di intervenire con eventuali “assorbimenti” nei Centri per l’Impiego.

Pubblicità Pubblicità

Infatti, se il Ministro del Lavoro non provvederà ad una norma apposita per disporre nuove proroghe di contratti presso altri enti statali o para-statali, quasi un migliaio di persone si ritroveranno per strada.

L’addio ai navigator potrebbe essere dovuto anche dal fatto che il nuovo Governo ha tutta l’intenzione di cambiare quello che finora è stato il reddito di cittadinanza.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità