Grave emarginazione adulta: oltre 6 milioni di euro per il Bando per i Centri di accoglienza diurna

Approvato venerdì dalla Giunta provinciale il Bando per la concessione di contributi per la gestione di Centri servizi per adulti, Case comunitarie e Case comunitarie integrate nell’ambito della bassa soglia.

“Lo scorso settembre avevamo messo in campo una serie di documenti strategici riguardanti la grave emarginazione adulta e i servizi per persone senza dimora, contestualmente al bando per l’affidamento dei dormitori permanenti ed invernali che sono stati finanziati a partire da questo mese di novembre; questo bando riguarda invece gli altri servizi di bassa soglia, sia residenziali che diurni – spiega l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana -.

Nel dettaglio le Case comunitarie e le Case comunitarie integrate, ovvero quelle con annesso servizio diurno integrato con l’accoglienza notturna, sono centri di accoglienza notturna caratterizzati da un contesto relazionale il più vicino possibile alla dimensione di ‘casa‘ – prosegue l’assessore – dove l’esperienza relazionale e la gestione degli spazi stimolano le competenze e le risorse personali, il tutto in una rete fatta di utenti esperti, i cosiddetti ‘homeless peer’, e di volontari supportati dal costante coordinamento di operatori. Nel bando infine – conclude Segnana – è compreso anche il Centro servizi per adulti, un servizio semi-residenziale rivolto sempre a persone senza dimora in stato di grave emarginazione“.

Il bando approvato oggi dall’esecutivo è relativo al periodo fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027 e riguarda le seguenti tipologie di servizio: Servizio di Casa comunitaria, per un massimo di 36 posti letto dislocati in unità abitative in disponibilità dei soggetti proponenti; Servizio di Casa comunitaria integrata per un massimo di 32 posti letto, dislocati in sedi e unità abitative in disponibilità di due soggetti proponenti che preveda ciascuno il relativo Centro servizio adulti; Servizio di Centro servizi adulti da svolgersi a Trento presso la struttura con sede in via Travai, messa in disponibilità dal Comune di Trento.

L’importo complessivo impegnato è pari a 6.360.000 euro, di cui 46.000 a valere sull’Avviso 1/2021 Prins e 180.000 a valere sull’Avviso 1/2022 PNRR – Linea di investimento 1.3.2.

