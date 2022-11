Crisi energetica e opportunità, serata informativa a Coredo

Pubblicità

Crisi del gas, transizione energetica, prezzi. Quale futuro? Se ne è parlato ieri presso il teatro Dolomiti di Coredo, nel Comune di Predaia.

Alla serata è intervenuto il vicepresidente e assessore all’ambiente Mario Tonina. Come relatori erano presenti anche Davide Tabarelli, presidente di NE Nomisma Energia e Marco Merler, a.d. di Dolomiti Energia.

“Una serata molto partecipata – sottolinea l’assessore Tonina – per un tema di grande attualità e sul quale c’è molta attenzione. L’obiettivo era anche quello di portare speranza per il futuro di fronte ad una crisi energetica che tocca tanto le famiglie quanto le imprese. In questo incontro abbiamo voluto presentare anche le opportunità che ci sono perché a questa crisi si può e si deve reagire, con incentivi che vengono garantiti sia dalla Provincia autonoma di Trento che a livello nazionale, attraverso per esempio la realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso famigliare e delle imprese, per abbattere i costi dell’energia.

Siamo convinti che questa sia la strada giusta. Durante la serata si è parlato anche delle comunità energetiche che in Trentino, anche grazie alla collaborazione con la Cooperazione, nei prossimi mesi potranno fare la differenza”. Qui l’intervista.

Il teatro era praticamente al completo a dimostrazione dell’interesse rispetto ai temi trattati. Erano presenti tra il pubblico l’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna, la presidente della Comunità della Val di Non Michela Noletti e molti sindaci della zona oltre a rappresentanti del mondo economico.

L’assessore Tonina ha ringraziato la sindaca di Predaia Giuliana Cova (qui l’intervista) per aver organizzato la serata. La Provincia, ha ricordato il vicepresidente, è molto impegnata su queste tematiche. Fondamentale sarà però l’apporto dato dal cambiamento nei comportamenti individuali perché la prima risposta, ha sottolineato Tonina, è quella del risparmio. Sono soprattutto i giovani, ha aggiunto, a trasmetterci la sensibilità verso questi temi.

Il vicepresidente della Provincia ha anche evidenziato come negli anni in Italia non si siano fatte scelte strategiche in materia di energia. Ha ricordato l’approvazione a livello provinciale del Piano energetico ambientale, che tra le altre cose prevede la riqualificazione energetica degli edifici e l’incremento delle fonti di energia rinnovabile.

Tonina ha anche parlato del progetto che vede la collaborazione dei Bim, della Cooperazione e degli Artigiani per sostenere chi investe nel fotovoltaico domestico e che ad oggi ha visto la presentazione di circa 2000 domande di contributo; ha ricordato inoltre i 23 milioni di euro a disposizione delle imprese per investire nel fotovoltaico. Una importante opportunità, ha detto inoltre, arriverà dalle comunità energetiche – a breve è attesa la costituzione delle prime 4 in forma cooperativa – attraverso le quali il Trentino potrà fare la differenza a vantaggio di molti.

Servirà, ha aggiunto Tonina, il contributo di tutti ma anche quello della ricerca per individuare soluzioni e poter fare scelte strategiche per dare un futuro alle nuove generazioni. L’assessore ha ricordato infine l’adozione di un provvedimento normativo di semplificazione degli adempimenti posti in capo a chi intende realizzare un impianto fotovoltaico.