Chiara Guella è la direttrice della psicologia

È Chiara Guella la nuova direttrice dell’Unità operativa di psicologia del Dipartimento transmurale di salute mentale.

Il direttore generale dell’Apss, Antonio Ferro, ha scelto la nuova direttrice, sulla base di una graduatoria di merito, redatta da un’apposita commissione esaminatrice, che ha indicato la dottoressa Guella prima classificata sulla base del colloquio selettivo e del curriculum professionale.

Chiara Guella è nata a Trento, si è laureata in psicologia all’Università di Padova ed è specializzata in psicoterapia. Ha maturato un’esperienza di 28 anni nella psicologia clinica lavorando inizialmente al Centro medico e di assistenza sociale (Cmas) della Provincia autonoma di Trento e successivamente, per circa 6 anni, al Servizio per le tossicodipendenze dell’Apss.

Dal 2001 al 2007 svolge la propria attività professionale nell’Unità operativa di psicologia clinica 2 di Rovereto dove ricopre l’incarico di alta professionalità «Attività psicologiche diagnostiche e psicoterapeutiche a favore della famiglia e del minore» e nel 2007 si trasferisce all’Unità operativa di psicologia clinica 1 di Trento dove è titolare dell’incarico di struttura semplice «Coordinamento delle attività inerenti all’ambulatorio psicologico e alla qualità della prestazione».

Successivamente, anche in seguito all’unificazione delle due unità operative di psicologia in un’unica struttura a carattere provinciale, è responsabile della struttura semplice «Supporto gestionale asse valle dell’Adige, valle dei Laghi, Vallagarina, Altipiani Cimbri».

Da giugno 2022, in seguito all’incarico di direttrice dell’integrazione socio sanitaria a Elena Bravi, la dottoressa Guella è direttrice facente funzioni dell’Unità operativa di psicologia del Dipartimento transmurale salute mentale.

