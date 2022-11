Attentato anarchico al ripetitore di Terragnolo, poi la protesta a Rovereto

Pubblicità

Pubblicità



L’allerta è partita poco dopo le 4.00 di sabato notte e ha visto impegnati i vigili del fuoco volontari di Trambileno che si sono portati presso il traliccio del ripetitore telefonico e televisivo Inwit in località Sega a Trambileno.

Il pronto e veloce intervento dei vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni alla cabine che sono collegate ai ripetitori attraverso dei cavi che erano stati incendiati e alla vegetazione vicina.

Sul posto sono arrrivati anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Rovereto che hanno subito notato delle scritte fatte con la vernice sulla cabina ubicata ai piedi del traliccio.

Pubblicità Pubblicità

Nessun dubbio sulla possibile rivendicazione anarchica: le scritte, effettuate con lo spray nero, sono rifertite al caso di Alfredo Cospito che si trova in carcere da dieci anni con l’accusa di strage contro la pubblica incolumità per aver piazzato, nel 2006, due ordigni a basso potenziale presso la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo), la cui esplosione per fortuna non ha causato vittime.

Lo scorso luglio, tuttavia, la Cassazione ha riformulato il capo d’imputazione a suo carico, accusando ora l’anarchico di strage contro la sicurezza dello Stato (art. 285 del codice penale), reato che prevede l’ergastolo, anche ostativo (il cosiddetto “fine pena mai”), pur in assenza di vittime

La protesta degli anarchici è poi continuata nella tarda mattinata di ieri a Rovereto dove in maniera abusiva hanno occupato degli spazi pubblici in via Giovanna Maria della Croce, all’altezza di via Tartaroti di fronte alla gioielleria Perini e all’ Expert Group.

Pubblicità Pubblicità