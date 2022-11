Va a sbattere contro il guardrail sul Sabino: 27enne finisce al pronto soccorso

Pubblicità

Pubblicità



Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco volontari di Denno la scorsa notte, tra venerdì 4 e sabato 5 novembre intorno alle 3, per estrarre dalle lamiere della propria auto un ragazzo di 27 anni, poi trasportato all’ospedale, sulla SS43 della Val di Non in località Sabino.

Il giovane stava salendo dalla Rocchetta verso Taio alla guida di una Mercedes Classe A quando, per cause ancora da ricostruire, ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro il guardrail dall’altra parte della carreggiata all’altezza dello svincolo per Vigo di Ton.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e liberato il ragazzo rimasto bloccato all’interno dell’auto, i Carabinieri per i rilievi del caso e un’ambulanza di Trentino Emergenza che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Cles.

Pubblicità Pubblicità

Le sue condizioni, comunque, non dovrebbero essere gravi.