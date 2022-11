Una stagione ricca di soddisfazioni e sorrisi per la Sat di Rallo

Pubblicità

Pubblicità



È stata una stagione intensa, costellata di sorrisi e di momenti trascorsi in compagnia quella vissuta dalla Sat di Rallo.

La sezione guidata dal presidente Massimiliano Corradini ha concluso la stagione 2022 con la tradizionale gita di chiusura, stavolta sul Monte Roen con cena sociale alla Malga di Romeno.

Un’occasione per stare insieme ma anche per tracciare il bilancio delle attività svolte. «Vorrei ringraziare tutti i soci e i simpatizzanti – dichiara il presidente –. Tanta è stata la voglia di ritornare alla normalità. Questo sentimento ha portato ad avere presenze sempre numerose, tanto da superare, di non poco, i precedenti anni di attività di questo direttivo».

Pubblicità Pubblicità

Corradini ha avuto parole di riconoscenza anche nei confronti di chi ha contribuito alla realizzazione dei vari eventi nel corso dell’anno: «Tra i tanti ricordo il riuscitissimo “Di notte all’eremo di Santa Giustina”, a scopo benefico, che ha visto la presenza di oltre 120 persone, nonché il portone di “Formai dal Mont” gestito assieme al Gruppo Giovani 4 Ville e allo Sci Club 4 Ville, fra tutti quello più frequentato».

Ringraziamento allargato anche alle istituzioni che sostengono la sezione. «In particolare al Comune di Ville d’Anaunia che, grazie alla vicinanza del sindaco Samuel Valentini e degli assessori, riesce sempre ad essere presente nei momenti di bisogno».

La speranza della Sat di Rallo è che il 2023 porti nuove adesioni alla sezione, in modo da allargare la conoscenza della cultura della montagna, nel pieno rispetto dei suoi valori.

Pubblicità Pubblicità



Il nuovo calendario delle gite e delle varie attività, nonché gli eventi non inseriti in calendario e tutte le foto relative alle uscite, troveranno diffusione attraverso la pagina Facebook e quella Instagram della Sat di Rallo.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità