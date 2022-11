Precipita per 250 metri lungo un pendio nel bosco: miracolosamente illesi gli occupanti

Pubblicità

Nella giornata di ieri, per cause ancora da chiarire un veicolo sarebbe precipitato per circa 250 metri lungo un pendio nel bosco Juval, nella zona di Ciardes.

Incredibilmente, gli occupanti sono riusciti ad uscire dall’auto prima che precipitasse, anche per questo nessuno è rimasto ferito. Sul posto, sono comunque intervenuti i sanitari, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura per poi procedere alle operazioni di recupero.

