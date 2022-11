Per l’inverno rimangono aperti i castelli provinciali

Pubblicità

La sede museale del Castello del Buonconsiglio rimarrà aperta come accade da sempre, tutti i giorni dell’anno tranne i lunedì non festivi e il 25 dicembre.

A breve sarà presentato il calendario delle aperture dei castelli provinciali per il 2023, si cercherà di mantenere le stesse aperture del 2022.

Da martedì 7 novembre 2022 a venerdì 15 dicembre 2022 Castel Thun, Castel Beseno e Castel Stenico rimarranno aperti nelle giornate di sabato e domenica dalle 9.30 alle 17.00, mentre da sabato 16 dicembre a domenica 7 gennaio 2023 saranno aperti tutti i giorni tranne il lunedì.

L’Assessorato provinciale alla Cultura in comune accordo con il Museo sta lavorando per individuare soluzioni per reperire personale di custodia necessario a garantire l’apertura di Castel Thun e Castel Beseno anche nei fine settimana dei primi tre mesi del 2023 (ovvero da martedì 10 gennaio a domenica 19 marzo 2023) come fatto negli anni passati.

Per far fronte alle ulteriori risorse necessarie dovute alle spese energetiche aggiuntive dovute all’apertura delle sedi il Museo e l’Amministrazione provinciale collaboreranno per trovare le soluzioni più idonee nel pieno rispetto degli obblighi relativi al risparmio energetico.

