Il governo stanzia oltre 30 miliardi per il «caro bollette»

Dopo il rientro di Giorgia Meloni da Bruxelles ieri è stato organizzato il terzo consiglio dei ministri, il primo sulla situazione economica e per correre in aiuto a famiglie e imprese.

Il primo passo è stata la formalizzazione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 e della Relazione sull’aggiustamento di bilancio, due atti dovuti che mettono in chiaro non tanto “cosa” intende fare il governo per le bollette, ma “quanti” soldi potrà investire.

Il premier Giorgia Meloni, nella consueta conferenza stampa del dopo consiglio dei ministri, ha annunciato che sono stati “liberati, grazie all’extragettito dell’Iva e a un terzo trimestre favorevole, circa 9 miliardi e mezzo da utilizzare per il caro energia“. E al termine del Consiglio dei ministri, dove è stata approvata la Nadef, (Nota di aggiornamento al Def), ha sottolineato: “Risorse per oltre 30 miliardi fino al 2023”. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, assicura invece che siamo “Pronti a fronteggiare i rischi di una recessione”.

Degli oltre 30 miliardi messi sul tavolo dal governo per il caro bollette ben 10 verranno usati entro il 31 dicembre del 2022. Per il 2023 il deficit previsto sarà del 4,5% e permetterà di avere una manovra di circa 23 miliardi, cifra che verrà interamente dedicata alla lotta al caro energia.

Secondo le previsioni della Nadef, nel 2022 il Pil crescerà del 3,7% (+0,6% rispetto a quanto ipotizzato da Draghi), per poi frenare il prossimo allo 0,6% programmatico.

Il premier ha ricordato poi che “ovviamente noi partiamo dal presupposto che una soluzione anche europea sulle risorse per affrontare la questione delle bollette sia giusta e necessaria. Diversi Paesi propongono modelli come lo Sure sui quali le posizioni sono variegate e noi siamo favorevoli. E sicuramente ritengo che dovremmo usare tutte le risorse esistenti, dal Repower Ue ai Fondi di coesione non usati”.

L’intervento dell’Ue è importante. “Il prezzo del gas sta scendendo, ma non durerà molto se non ci saranno segnali seri e concreti”. “L’ultimo Consiglio europeo ha fatto registrare passi in avanti, il 24 novembre ci sarà un nuovo Consiglio dei ministri dell’energia. Speriamo in determinazioni più concrete. Abbiamo acceso molto i riflettori sulla necessità di risposte concrete“, sottolinea.