Energia: rincari bollette del 5% e non del 70%, ma in Italia si paga di più rispetto al resto d’Europa

Nonostante fosse stato previsto un aumento delle bollette del 70%, in realtà i rincari saranno intorno al 5% per il mese di ottobre. Una buona notizia che si tradurrà inevitabilmente in risparmi. Giovedì prossimo sarà infatti comunicata dall’autorità per l’energia, la tariffa per le famiglie che si appoggiano al mercato tutelato.

Tra le novità, anche l’aggiornamento tariffario che non sarà più trimestrale ma mensile, in un momento in cui il prezzo del gas è in calo. Il problema però rimane per gli esercizi pubblici, come ristoranti, bar e alberghi che pagano bollette molto più salate rispetto alle stesse imprese europee.

Secondo un’analisi di Confcommercio, infatti, le aziende italiane pagano il 70% in più di quelle francesi e il 27% in più di quelle spagnole. Insomma, una situazione che fotografa una chiara difficoltà per le aziende nel sopportare i costanti aumenti dell’energia elettrica ancora legata al prezzo del gas.

Tra le principali cause, c’è sicuramente la mancata diversificazione delle fonti di energia e dei fornitori. Questo, significa che anche se il prezzo del gas sembra essere in calo, rimane comunque l’emergenza più importante. Anche per questo il Presidente di Confcommercio chiede al Governo un piano strutturale in raccordo con il resto d’Europa.

