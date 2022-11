Assegni di studio e facilitazioni di viaggio: domande entro il 30 novembre alla Comunità della Val di Non

Pubblicità

Scadrà il 30 novembre prossimo a mezzogiorno il termine per la presentazione in Comunità della Val di Non delle domande per la concessione degli assegni di studio e di facilitazioni di viaggio relative all’anno scolastico 2022/2023.

Il bando è rivolto a studenti e studentesse, residenti in un Comune della Val di Non, frequentanti una scuola secondaria di secondo grado (superiori) o professionale non presente all’interno del territorio della Comunità della Val di Non.

Per informazioni è possibile contattare, entro il 18 novembre, il Servizio Istruzione della Comunità della Val di Non al numero 0463.601611 (centralino) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Per presentare le domande, poi, ci sarà tempo, come detto in apertura, fino alle ore 12 del 30 novembre 2022.

Tutta la documentazione amministrativa e le informazioni sono disponibili nella sezione avvisi del sito della Comunità di Valle www.comunitavaldinon.tn.it

