Anarchici in azione: imbrattato un mezzo militare durante la Giornata per l’Unità Nazionale

Pubblicità

Pubblicità



Durante un blitz di protesta contro le celebrazioni di ieri, 4 novembre ( Giornata per l’Unità Nazionale e delle Forze Armate) in Piazza Walther a Bolzano, è stato dapprima acceso un fumogeno e poi imbrattato con delle vernice rossa la camionetta dell’esercito. Il mezzo era servito da supporto per la giornata commemorativa.

Per l’atto vandalico, è stato fermato un giovane bolzanino che non avrebbe riportato dichiarazioni in merito. Il ragazzo però, sarebbe già noto tra le forze dell’ordine per la sua appartenenza all’area anarchica.

Nelle scorse ore anche dall’area politica si erano sollevate non poche polemiche per questa giornata di celebrazioni, bollandola come “Il progetto del Governo italiano di introdurre una nuova festività il 4 novembre per celebrare la vittoria nella guerra di aggressione contro l’Austria -Ungheria“.

Pubblicità Pubblicità

Ieri sera è intervenuto anche il deputato e commissario di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige Alessandro Urzì: «Disgustoso e raccapricciante l’atto di vilipendio commesso questa mattina contro i mezzi militari disposti in centro, a Bolzano, da parte di ignoti aggressori: lo scempio compiuto con la vernice rossa e l’atto di intimidazione verso le nostre Forze Armate e allo stesso tempo la giornata dedicata all’Unità nazionale è prima di tutto una offesa verso tutte le vittime delle missioni di pace italiane all’estero ma anche la testimonianza di una degenerazione dei valori del rispetto verso la divisa e quindi l’Italia intera».

Secondo Urzì comunque «Non saranno dei degenerati qualunque a fermare l’impegno delle donne e degli uomini in divisa a presidio dei valori di libertà ed indipendenza del nostro Paese e dell’Occidente libero, tanto più in un momento difficile come quello contemporaneo. Irricevibili invece le dichiarazioni dei secessionisti che ancora una volta colgono l’occasione di una ricorrenza cara all’Italia intera, il 4 novembre, dedicato all’Unità nazionale, per accusare l’intero Paese di colonialismo e occupazione dell’Alto Adige. Parole scomposte che non meritano ulteriore riflessione essendo espressione di una volontà di provocazione fine a se stessa come i secessionisti ci hanno abituato ormai da tempo, al solo fine di ricercare visibilità».