Twitter: la rivoluzione porta il nome di Elon Musk

Tra polemiche varie e mesi di negoziati Elon Musk ha ufficialmente preso in mano le redini di Twitter, ed i cambiamenti sono già dietro l’angolo.

Come già si diceva tempo fa, tutti dovranno tornare a lavorare in sede, mentre probabilmente in 3.700 verranno licenziati: circa la metà dei dipendenti.

Oggi le prime email ai dipendenti, i quali hanno subito presentato una class action al tribunale di San Francisco contro l’azienda di Musk, con l’accusa di account bloccati e di non aver ricevuto il preavviso di licenziamento stabilito dalla legge.

Tra i cambiamenti già in atto, si sottolinea l’abbonamento al costo mensile di 8 dollari per avere l’account verificato.

Tuttavia, se Twitter è nelle mani dell’amministratore delegato di SpaceX, Tesla, Neuralink lo si deve al suo voler mantenere Twitter n terreno neutro ed aperti a tutti.

Musk è infatti intervenuto di tasca propria con quest’azione politica e tecnologica per acquistare Twitter che – secondo lui – negli ultimi periodi iniziava ad essere troppo di parte.